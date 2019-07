Bangladesh: Cox's Bazar, undici rohingya feriti e 273 rifugi distrutti a causa delle piogge monsoniche (2)

- In supporto alla risposta umanitaria delle autorità del Bangladesh, l'Unhcr e diversi partner tra i quali il Programma alimentare mondiale (Wfp) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom), hanno fatto della preparazione per la stagione del monsone una priorità, concentrandosi sulla costruzione di strutture di contenimento sulle colline, sull'installazione di sistemi di drenaggio e sulla costruzione di strade e ponti. Sono stati costruiti anche bacini idrici per contenere le piogge monsoniche e stabilizzare i rifornimenti idrici. "Rimaniamo in allerta, pronti a inviare altri gruppi di risposta alle emergenze per sostenere la nostra rete di volontari tra i rifugiati e i nostri partner se fosse necessario", ha aggiunto Yaxley. Ad oggi, il Piano comune di risposta (Jrp) per la crisi umanitaria dei rohingya in Bangladesh del 2019 ha ricevuto solo un terzo delle risorse di cui ha bisogno, 301 milioni di dollari su 920 milioni. (Inn)