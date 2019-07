Cultura: Unesco, Babilonia inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha inserito l’antica città irachena di Babilonia nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità. La decisione è avvenuta durante la riunione della Commissione per il patrimonio mondiale in corso a Baku. Sempre oggi, l’Unesco ha inserito nella lista del patrimonio mondiale la foresta di Hyrcanian, in Iran, al confine con l’Azerbaigian. A partire dal 30 giugno scorso e fino al 10 luglio, la commissione esaminerà 35 candidature, tra cui le colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano.(Res)