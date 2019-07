Imprese: Elettronica, seconda edizione dei Cy4gate con studenti della Luiss Cyber Summer School

- Nella giornata di oggi, in occasione della chiusura della prima edizione della Luiss Cyber Summer School – il percorso formativo rivolto agli studenti del terzo e penultimo anno delle scuole superiori, per acquisire le conoscenze di base nel campo della sicurezza cibernetica – i venti partecipanti si sono sfidati a colpi di Hackaton – Capture the flag. Come si legge in un comunicato, la competizione è promossa da Cy4gate – ideatrice del format Cy4games che ha permesso ad un gruppo di studenti italiani di partecipare e vincere a più famosa competizione mondiale sull’hacking etico a Singapore – in collaborazione con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, delle Forze armate compreso il Comando interforze per le operazioni cibernetiche (Cioc), della Guardia di Finanza e della Polizia Postale. All’evento conclusivo, moderato da Michele Pierri, direttore di Cyberaffairs, sono intervenuti Domitilla Benigni, direttore generale di Elettronica Group; Paolo Spagnoletti, direttore della Luiss Cyber Summer School, il generale Francesco Vestito, direttore del Cioc; Raffaele Marchetti, delegato del rettore all’internazionalizzazione della Luiss, Lorenzo Benigni, senior vice president di Elettronica Group con delega alle relazioni istituzionali e Luigi Gabriele, vice presidente della community Visionari. (segue) (Com)