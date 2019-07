Imprese: Elettronica, seconda edizione dei Cy4gate con studenti della Luiss Cyber Summer School (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gioco ha visto i giovanissimi partecipanti, suddivisi in team, sfidarsi per “hackerare” nel minor tempo possibile una macchina virtuale simulata. Gli studenti sono stati affiancati dai rappresentati delle Forze Armate, Guardia di Finanza e Polizia Postale che hanno guidato i ragazzi nelle dinamiche del Capture the Flag (Ctf). Questa iniziativa, ispirata ai principi dell’hacking etico, ha avuto l’obiettivo di valorizzare un nuovo orizzonte di competenze in cerca di autore. Infatti, sempre più aziende e governi, consapevoli della necessità di proteggere efficacemente le proprie infrastrutture da possibili attacchi informatici, sono alla ricerca di specializzazioni e nuovi professionisti del settore. Nel mezzo di quella che è più comunemente definita come rivoluzione digitale, dove competenze e mercato del lavoro sono continuamente in evoluzione e protagonisti di cambiamenti, l’ecosistema della cybersecurity mostra ancora un importante divario tra le enormi possibilità di impiego e la scarsa presenza di professionisti adeguatamente formati. Il progresso tecnologico ci consegna quotidianamente cifre che impongono un’immediata inversione di tendenza, calcolando che secondo stime attuali, sono globalmente quasi 3 milioni le figure mancanti nell’ambito della cybersecurity e che solo in Europa il mercato dei dati ha un valore di 60 miliardi di euro (Fonte: “Geopolitica del Digitale”, Ambrosetti/Elettronica Group). (segue) (Com)