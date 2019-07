Imprese: Elettronica, seconda edizione dei Cy4gate con studenti della Luiss Cyber Summer School (3)

- Se si considera, inoltre, che la maggior parte delle aziende italiane non ha ancora apportato una vera svolta tecnologica, con circa l’86 per cento delle imprese che non ha al momento adottato tecnologie dell’Industria 4.0, si comprende come la necessità di avere giovani professionisti pronti e formati per il nuovo mercato del lavoro sia una componente essenziale per l’intero sistema Paese. Un mercato del lavoro nel quale, secondo le recenti stime del Forum economico globale, si stima che circa il 65 per cento dei bambini che oggi frequenta la scuola primaria svolgerà lavori che ancora non esistono. “Consapevole del gap da colmare – sostiene Domitilla Benigni, Direttore Generale di Elettronica Group – la nostra azienda dedica una parte considerevole del proprio impegno, in sinergia con istituzioni universitarie e superiori, alla diffusione di “competenze per la sicurezza” nei giovanissimi seguendo il modello avviato già da altre realtà tecnologicamente avanzate come Stati Uniti ed Israele, dove il coinvolgimento dei giovani nell’ecosistema cibernetico viene avviato sin dalla scuola primaria. Iniziative come i Cy4games, pensate per giovani studenti delle scuole superiori, si inseriscono in un piano di lungo periodo volto ad informare e formare le nuove generazioni e a valorizzare le opportunità professionali emergenti e costruire in Italia un patrimonio di competenze nazionali”. (segue) (Com)