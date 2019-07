Imprese: Elettronica, seconda edizione dei Cy4gate con studenti della Luiss Cyber Summer School (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si parla solo di competenze verticali di natura informatica, ma di una formazione sempre più trasversale e variegata che tenga in considerazione aspetti legati alla normativa e alla scrittura delle policies. Il legal, l’economia ad esempio sono territori che stanno entrando in interazione sempre più forte con le competenze cyber come dimostra il Master di II livello in Cybersecurity - Politiche pubbliche, normative e gestione, promosso dalla collaborazione tra Luiss Guido Carli e Cy4gate. La presenza di studentesse, inoltre, consolida l’impegno di Cy4gate nel promuovere il ruolo delle donne nella sicurezza, ancora insufficiente se si considera che solo l’11 per cento dei professionisti della cyber è rappresentato da donne (fonte: Center for Security Education). È in questa direzione che si rivolge ad esempio l’iniziativa Women4cyber, progetto lanciato dalla European Cyber Security Organization (Ecso) con l’obiettivo di sviluppare un programma concreto per favorire e rendere reale la partecipazione delle donne nel campo dellacyber security, con un percorso di inclusione e crescita professionale che deve avere inizio dai primi anni del liceo. Tra i membri fondatori dell’iniziativa, Domitilla Benigni, chief operating officer del gruppo Elettronica, che controlla Cy4gate (segue) (Com)