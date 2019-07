Imprese: Elettronica, seconda edizione dei Cy4gate con studenti della Luiss Cyber Summer School (5)

- Iniziative come la Luiss Cyber Summer School, sono opportunità uniche per le ragazze di cimentarsi nelle pratiche della sicurezza informatica: dall’attività di password cracking, alla verifica dell’integrità dei dati, ai processi di accesso remoto ai sistemi. Alla prima edizione, i giovanissimi venti partecipanti, quattro dei quali ragazze, durante questa settimana hanno svolto un programma didattico, utile per comprendere meccanismi e processi della cybersicurezza, con esercitazioni pratiche e visite presso realtà specializzate nel contrasto alla criminalità informatica. “Le competenze, le tecnologie e i metodi di lavoro tipici delle organizzazioni militari e delle forze di polizia sono oggi un punto di riferimento importante per garantire adeguati livelli di sicurezza a imprese, professionisti e cittadini” ha dichiarato Paolo Spagnoletti, Direttore della Luiss Cyber Summer School che ha aggiunto “Vedere giovani studenti lavorare fianco a fianco con esperti delle forze di polizia e delle forze armate in un percorso interdisciplinare di introduzione alla cybersecurity fornisce un esempio concreto di sviluppo e diffusione della cultura della sicurezza”. (Com)