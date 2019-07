Speciale difesa: celebrati in Libano i 40 anni della Task force Italair

- La Task force Italair, componente elicotteri italiana schierata nell’ambito della missione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil), ha compiuto 40 anni di presenza continuativa in Libano. Lo riferisce lo Stato maggiore della Difesa in un comunicato stampa. Originariamente chiamata “Squadrone elicotteri Italair”, l’unità fu dislocata nei pressi della cittadina di Naqoura, a sud del Paese dei cedri, dal 3 luglio del 1979, per adempiere a quanto richiesto dalle risoluzioni 425/1978 e 426/1978 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, successivamente, diedero vita a Unifil con il mandato di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e assistere il governo del Libano nella ripresa della sua effettiva autorità nel territorio. A seguito dell’escalation del conflitto tra Libano e Israele del 2006, le Nazioni Unite, con la risoluzione 1701 dello stesso anno, hanno esteso le competenze di Unifil, ampliandone il mandato nel monitorare la cessazione delle ostilità tra i due paesi, assistere le Forze armate libanesi e supportare la popolazione locale. (Com)