Speciale difesa: Putin, escludere assolutamente intervento militare in Venezuela

- È necessario escludere in maniera più assoluta un intervento militare in Venezuela. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della conferenza stampa congiunta con il primo ministro, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. “Siamo tutti preoccupati per la situazione in Venezuela perché la gente sta soffrendo. È uno stato di fatto. Ci sono tanti profughi e problemi interni. Ciò che ci preoccupa è l’intervento dall’esterno, il che rende più grave la situazione, cosa che per noi non è ammissibile. L’intervento militare deve essere escluso in assoluto”, ha detto Putin. “Si, noi abbiano buoni rapporti con il presidente Maduro, abbiamo fornito armamenti, cooperiamo nel campo dell’energia e abbiamo investimenti di diversi miliardi”, ha ricordato Putin, sottolineando che tuttavia la Russia non ha preclusioni nei colloqui fra presidenza e opposizione. (Les)