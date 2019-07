Speciale difesa: capo Sicurezza nazionale Usa punta a contrastare immigrazione al confine tra Messico e Guatemala

- Il segretario alla Sicurezza nazionale Usa, Kevin McAleenan, ha svolto una visita di 36 ore in El Salvador e Honduras con l'obiettivo di arginare i flussi migratori ben oltre la frontiera meridionale degli Stati Uniti, puntando infatti ai confini di altri due paesi: Messico e Guatemala. McAleenan ha incontrato Nayib Bukele, il presidente trentasettenne di El Salvador, e il ministro degli Esteri, Alexandra Hill. "Dobbiamo affrontare le sfide che si stanno dirigendo verso il nostro confine da dove iniziano. Che si tratti del traffico di droga che parte dalle Ande o dell'immigrazione illegale, che è principalmente originario qui in America centrale, devi avere una strategia completa", ha affermato McAleenan. "La sicurezza interna è per definizione internazionale”. (Was)