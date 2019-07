Speciale difesa: Mhi avvia assemblaggio di un nuovo sottomarino d’attacco per la Marina giapponese

- Mitsubishi Heavy Industries (Mhi) ha avviato i lavori di assemblaggio del primo esemplare di una nuova classe di sottomarini d’attacco a propulsione diesel-elettrica per le Forze marittime di autodifesa (Marina militare) del Giappone. Lo ha annunciato a “Jane’s” un portavoce dell’azienda giapponese. I nuovi sottomarini classe Ssk, dal dislocamento di 3mila tonnellate, sono derivati della classe Soryu, cui faranno da complemento. La Marina militare giapponese e Mhi hanno rifiutato di fornire dettagli specifici in merito alla nuova classe di sottomarini, cui non è stato ancora assegnato un nome ufficiale. L’esemplare attualmente in fase di assemblaggio dovrebbe entrare in servizio a marzo 2022. (Git)