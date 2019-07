Speciale difesa: Ucraina, presidente Zelensky nomina vicedirettori Servizio sicurezza

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Anatoliy Dublyk e Oleksandr Karpenko come vice direttori del Servizio di sicurezza nazionale (Sbu). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”, riprendendo quanto comunicato tramite il portale presidenziale di Kiev. In precedenza Karpenko era stato rimosso dall’incarico di direttore della direzione principale dell’Sbu nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Zelensky ha inoltre nominato Bohdan Tyvodar alla guida del dipartimento principale per le indagine dell’Sbu. (Res)