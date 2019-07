Ucraina: Zelensky nel Donetsk per quinto anniversario riconquista Slovyansk e Kramators

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è partito per un viaggio di lavoro nella regione sudorientale parzialmente controllata di Donetsk per partecipare alle celebrazioni dedicate al quinto anniversario della riconquista delle città di Slovyansk e Kramators. Lo riferisce il servizio stampa presidenziale. "Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy farà un viaggio di lavoro nella regione di Donetsk nel quinto anniversario della liberazione di Slovyansk e Kramatorsk", ha riportato l’ufficio stampa. Proprio oggi il capo dello Stato ha rimosso Oleksandr Kuts dalla carica di direttore dell’amministrazione regionale di Donetsk, nominando al suo posto Pavlo Kyrylenko. Le dimissioni di Kuts, come si legge nel portale presidenziale, sono legate all’avvicendamento avvenuto alla guida del paese fra Petro Poroshenko e Zelensky. (Res)