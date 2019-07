Migranti: Libia, la chiusura dei centri di detenzione risolverebbe solo una parte del problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di accordo nazionale (Gna) ha annunciato la possibile chiusura dei centri di detenzione per migranti in Libia. Una dichiarazione forte, che segnala la crescente frustrazione di Tripoli per le continue critiche della Comunità internazionale sulle condizioni disumane in cui vengono arbitrariamente detenuti i migranti. L’eventuale chiusura dei centri di detenzione fa nascere almeno tre considerazioni: la prima è che l’impatto a livello nazionale sarebbe tutto sommato contenuto, dal momento che i centri controllati dal governo tripolino detengono circa 3.700 persone, a fronte di circa 800 migranti irregolari in tutto il paese; la seconda è di natura tecnica e riguarda l’effettiva fattibilità di una complicata operazione a guerra in corso, che richiederebbe il trasferimento (non è ancora chiaro dove) di migliaia di migranti attraverso corridoi umanitari sicuri; infine, bisogna considerare l’ipotesi che le milizie che gestiscono “in appalto” questi centri di detenzione dal Gna - e che secondo alcune inchieste giornalistiche sarebbero colluse con i trafficanti - potrebbero anche essere contrarie alla disposizione di Tripoli. (segue) (Lit)