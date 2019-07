Migranti: Libia, la chiusura dei centri di detenzione risolverebbe solo una parte del problema (2)

- Secondo il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, i centri detenzione in Libia sono una parte minima del problema migratorio che affligge il paese nordafricano. “Non dovete ossessionarvi con i centri di detenzione in Libia perché sono solo una piccola parte del problema. Rappresentano solo il 2 per cento della popolazione dei migranti irregolari. Ce ne sono 800 mila in una situazione irregolare in Libia", ha detto Salamé, parlando la scorsa settimana in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi. "So che tutti gli europei vogliono andare a farsi fotografare davanti ai centri di detenzione, ma noi ci dobbiamo occupare di tutti quanti i migranti, anche di quello che si trovano sotto i ponti”, ha aggiunto il diplomatico libanese delle Nazioni Unite. (segue) (Lit)