Migranti: Libia, la chiusura dei centri di detenzione risolverebbe solo una parte del problema (4)

- Secondo Antonio Vitorino, direttore generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), e Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), la Libia “non è un luogo sicuro” per migranti e rifugiati ed è necessario trovare "alternative urgenti" ai centri detenzione nel paese nordafricano. “Il deterioramento della situazione in Libia richiede risposte più urgenti, mentre vengono sostenuti gli sforzi di pace”, si legge in un comunicato stampa diffuso dall’Oim. Vitorino e Grandi hanno ribadito che “la Libia non è un luogo sicuro per lo sbarco, viste le attuali condizioni che rendono questo paese un posto pericoloso e inadatto per rifugiati e migranti”. I due alti funzionari internazionali hanno definito “spaventose” le condizioni nei centri di detenzione dove vengono rinchiusi i migranti in Libia. È pertanto necessario, secondo Vitorino e Grandi, fornire “un sostegno più attivo” al meccanismo dei trasferimenti di emergenza dalla Libia via Niger e “alternative allo sbarco in Libia”. (segue) (Lit)