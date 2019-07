Migranti: Libia, la chiusura dei centri di detenzione risolverebbe solo una parte del problema (5)

- A minacciare la chiusura dei centri per i migranti è stato in particolare il ministero dell’Interno libico, Fathi Bashaga, in un incontro con Maria Ribeiro, inviata per gli affari umanitari della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unmsil). Si tratterrebbe di una misura “per la sicurezza dei migranti” perché il governo di Tripoli “non è in grado di proteggere i migranti dagli F-16”, ha spiegato il ministero dell’Interno. Il riferimento è al raid aereo condotto tra martedì e mercoledì contro il centro di detenzione per migranti di Tajoura, che ha causato almeno 53 morti e 130 feriti secondo un report dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha). Secondo Bashaga, politico originario della città-Stato di Misurata e affiliato ai Fratelli musulmano, a compiere il bombardamento sono stati “aerei da guerra non libici”. Il presidente dell'Alto Consiglio di Stato della Libia (il “Senato” che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk), Khalid al Mishri, altro esponente politico considerato vicino alla Fratellanza musulmana, ha accusato su Twitter “il paese che presiede l'Unione africana”, l’Egitto, di aver “bombardato i migranti africani a Tajoura”. (segue) (Lit)