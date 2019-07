Migranti: Libia, la chiusura dei centri di detenzione risolverebbe solo una parte del problema (7)

- Un rapporto dell'Ocha diffuso dopo il raid afferma che le guardie del centro di detenzione avrebbero sparato ai migranti che cercavano di fuggire dopo il bombardamento aereo. “Il centro di detenzione sarebbe stato colpito due volte: con un missile che ha caduto in un garage occupato e un altro che ha colpito un hangar con 120 rifugiati e migranti”, si legge nel report. L’Ocha sottolinea che non è la prima volta che il centro di Tajoura viene colpito: due persone erano rimaste ferite il 7 maggio in un bombardamento aereo contro le posizioni delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) situate nelle vicinanze. “Nonostante questo, le autorità hanno continuato a trasferire rifugiati e migranti nel centro di detenzione di Tajoura. Oltre 600 rifugiati e migranti, tra cui donne e bambini, sono stati trattenuti contro la loro volontà al momento dell'attacco. Va notato che le coordinate Gps dei centri di detenzione, compresa la struttura di Tajoura, nonché la loro natura civile, erano state comunicate dall’Unsmil (la missione Onu) alle parti in conflitto con largo anticipo". (segue) (Lit)