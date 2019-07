Migranti: Libia, la chiusura dei centri di detenzione risolverebbe solo una parte del problema (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 civili sono morti in Libia sotto le bombe nei primi sei mesi del 2019, secondo un rapporto dell’organizzazione non governativa britannica Action on Armed Violence (Aoav). In Libia, i decessi causati da ordigni esplosivi improvvisati sono diminuiti significativamente, da 276 registrati nello stesso periodo del 2018 a 22 del semestre gennaio-giugno, mentre le vittime civili degli attacchi aerei e bombardamenti sono aumentate rispettivamente da 19 a 121 e da 43 a 80, si legge nel report. “I gruppi dello Stato islamico in Libia sembrano effettuare attacchi meno esplosivi, ma l'uso e l'impatto della violenza esplosiva da parte delle forze governative libiche e di quelli del generale Khalifa Haftar è aumentato, soprattutto da quando le forze di Haftar hanno lanciato un'offensiva per impadronirsi della capitale libica ad aprile”, conclude l’Aoav. (Lit)