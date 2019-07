Rifiuti Roma: Zingaretti, ci auguriamo non ci sia bisogno di sanzioni

- "Noi intimiamo di attuare l'ordinanza, ci auguriamo che non ci sia bisogno di sanzioni", che non sono previste nell'ordinanza. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presentando l'ordinanza regionale sui rifiuti di Roma. "Poi se ce ne sarà bisogno con la prefettura e il ministero valuteremo anche questo - ha aggiunto il governatore -. Comunque si tratta di una ordinanza, non di un commissariamento". Sull'ipotesi che il cronoprogramma non venga rispettato, l'assessore ai rifiuti Massimiliano Valeriani ha poi aggiunto: "Noi non vogliamo prendere in considerazione questa ipotesi. Ci sono i poteri sostitutivi. Noi siamo stati stimolati a prendere questo provvedimento su impulso del ministero perché si pensa che possa essere d'aiuto. Sono sotto gli occhi di tutti i problemi gestionali e operativi di Ama. Ci auguriamo - ha concluso Valeriani - che tutti possano fare la propria parte, senza polemiche". (xcol2)