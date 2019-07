Migranti: Salvini, "porti aperti allo scambio di ricchezze e non di problemi"

- I porti e gli aeroporti devono essere aperti allo scambio di ricchezze e non di problemi. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa per la firma dell'accordo economico con l'Ungheria per l'area portuale di Trieste. Salvini ha poi annunciato una prossima visita a settembre del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in Ungheria, alla quale il ministro ha auspicato di poter prendere parte per discutere la collaborazione sulle grandi infrastrutture e le vie energetiche.(Res)