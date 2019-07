Sanità Lazio: Regione, per tumori al colon retto aumenta prevenzione e diminuisce mortalità

- Nel Lazio è drasticamente diminuita la mortalità per i tumori del colon retto di oltre 6 punti ed è quintuplicata l’attività di prevenzione attraverso gli screening oncologici gratuiti che effettuano le Asl. Si è infatti passati negli ultimi 5 anni da circa 55 mila adesioni del 2013 alle attuali 245 mila circa. Lo comunica la Regione Lazio in una nota. Inoltre vi è un saldo di mobilità attiva pari a +5 per cento per gli interventi chirurgici del colon retto che sono complessivamente circa 3 mila nell’ultimo anno. "Questi dati sono particolarmente significativi e ci inducono a continuare nell’attività di prevenzione che è fondamentale per questo tipo di tumore", ha commentato l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. (Com)