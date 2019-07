Cultura: Unesco include in lista patrimonio mondiale anche parte albanese regione di Ocrida

- La parte albanese della regione di Ocrida, che si estende anche nella Macedonia del Nord, è stata inclusa oggi nella lista mondiale dei patrimoni naturali e culturali dell'Unesco, l'agenzia delle Nazioni unite per l'educazione la scienza e la cultura. La decisione è stata presa in giornata dal Comitato del patrimonio mondiale, riunito per la sua 43ma sessione a Baku, la capitale di Azerbaigian, il quale ha preso in esame 35 nomination per l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Il lago di Ocrida, condiviso sia dall'Albania che dalla Macedonia del Nord, e che rappresenta anche il cuore di questa regione, è già stato incluso nella lista dell'Unesco per i suoi valori naturali già nel 1979, e un anno dopo anche per i suoi valori culturali.(Alt)