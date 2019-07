Italia-El Salvador: sottosegretario Merlo conclude visita nel paese, incontro con omologa Hill

- Il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo ha concluso al sua visita in El Salvador, dove ha incontrato la ministra degli Esteri del Salvador, Alexandra Hill, con la quale ha tenuto la prima riunione del meccanismo di consultazioni bilaterali tra i due Paesi. Nell'occasione, riferisce una nota della Farnesina, il sottosegretario ha evidenziato l'interesse delle aziende italiane a partecipare alle gare internazionali bandite dal governo locale. Le parti hanno inoltre discusso delle principali questioni dello scenario latinoamericano, in particolar modo le crisi in Venezuela e Nicaragua. Il sottosegretario ha quindi invitato la ministra Hill alla IX Conferenza Italia - America Latina e Caraibi che si svolgerà a Roma in ottobre. (segue) (Mec)