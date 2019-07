Italia-El Salvador: sottosegretario Merlo conclude visita nel paese, incontro con omologa Hill (2)

- Il sottosegretario si è successivamente recato preso la sede del Sistema della integrazione centroamericana (Sica). Con il segretario generale, Vinicio Cerezo Arevalo, è stato firmato il memorandum d'intesa per l'istituzione di un Foro di dialogo politico e di cooperazione tra Maeci e Sica. Con l'istituzione del Foro s'intende consolidare il dialogo periodico su temi di interesse reciproco e promuovere la cooperazione nei settori dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, coerentemente con i principi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite; della sicurezza democratica, dell'istruzione, del turismo, della cultura e affari sociali, cosi come in altri ambiti di interesse comune; infine, si punta ad incentivare lo sviluppo della cooperazione economica, del commercio e degli investimenti tra l'Italia e i paesi membri del Sica. "Con questa firma, il rapporto tra l'Italia e i Paesi centroamericani è sempre più solido e nuove prospettive si aprono anche per le nostre aziende" - ha commentato il sottosegretario. (Mec)