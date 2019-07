Expo: Grimoldi (Lega), danno d'immagine per Milano, sindaco rifletta su passo indietro

- Il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, in una nota osserva che la condanna al sindaco di Milano Giuseppe Sala rappresenta un danno d'immagine per la città che dovrà ospitare le Olimpiadi del 2026 e per questo chiede al primo cittadino di considerare l'ipotesi di fare un passo indietro. "Premettendo che siamo sempre garantisti e non lo siamo a corrente alternata, premettendo che nella giustizia italiana vige la presunzione di innocenza fino alla pronuncia definitiva del terzo grado di giudizio, mi domando quale biglietto da visita internazionale - in un momento in cui Milano ha appena ottenuto l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 e vorrebbe ottenere anche l'assegnazione della sede londinese del Tribunale Europei dei Brevetti - dia la città di Milano con un sindaco condannato a sei mesi", osserva Grimoldi. "Una riflessione - prosegue il segretario della Lega Lombarda - che giro allo stesso sindaco Sala che ha già annunciato di voler restare in carica per altri due anni fino alla scadenza naturale del suo mandato: rifletta anche lui sul danno di immagine che questa condanna inevitabilmente produce su Milano in ottica olimpica e in ottica internazionale. Un suo passo indietro non sarebbe più opportuno a questo punto?" (com)