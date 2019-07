Roma: Frongia, sconcertato da derby trotto assegnato a Napoli e non a Capannelle

- "La decisione di togliere la finale di Derby di Trotto all'Ippodromo di Capannelle per essere assegnata a Napoli mi lascia veramente sconcertato. Ho letto sulla stampa le dichiarazioni del ministro Centinaio ma queste non fugano i dubbi che, soprattutto per gli addetti ai lavori, balzano agli occhi immediatamente". Così in una nota l'assessore allo Sport e grandi eventi di Roma Capitale Daniele Frongia. "È infatti opportuno e usuale - prosegue Frongia - che la finale si disputi sulla medesima pista dove si svolgono le qualificazioni proprio per preservarne l'aspetto tecnico, qui invece si è stabilito di svolgere la prima a Napoli e le seconde a Roma. L'Ippodromo di Capannelle è l'impianto più completo, attrezzato e funzionale per le competizioni ippiche, terreno ideale per lo svolgimento delle stesse, così come ribadito più volte da tutti gli attori che ruotano nel mondo dei cavalli". (segue) (Rer)