Roma: Frongia, sconcertato da derby trotto assegnato a Napoli e non a Capannelle (2)

- "La 'serenità' richiesta - aggiunge ancora l'assessore - è stata totalmente disponibile nella Capitale, il ministro avrebbe potuto contattare il Campidoglio per fugare le sue preoccupazioni, possiamo comunque tranquillizzare tutti affermando che ogni tipo di criticità presente nei mesi scorsi sull'impianto comunale è al momento superata, si collabora in un clima disteso e in maniera coesa. Ribadiamo che abbiamo lavorato per mesi e mesi, in maniera decisa, con impegno e dedizione e con dialoghi condivisi con tutte le realtà coinvolte per sanare una situazione che si era aggravata e incancrenita, superata poi grazie all'impegno profuso dall'amministrazione tutta e in particolar modo dall'assessorato allo Sport. Avrei quindi gradito un confronto fra istituzioni per conferire a questa vicenda un quadro più chiaro e risolutivo". (segue) (Rer)