Roma: Frongia, sconcertato da derby trotto assegnato a Napoli e non a Capannelle (3)

- Secondo Frongia "fare distinzioni fra nord e sud lo ritengo inopportuno e poco funzionale, Napoli è una bellissima città, non penso che i suoi abitanti abbiano bisogno di contentini, resta meravigliosa ed efficiente, la recente organizzazione delle Universiadi del periodo lo dimostra e non è il Derby di trotto a definire le capacità delle due città. Mi aspettavo comunque quanto meno una risposta alla mia nota inviata al Ministero diverse settimane fa, nella quale richiedevo esplicitamente l'assegnazione del Derby a Capannelle. Roma è la Capitale d'Italia, Capannelle è dunque il luogo dove svolgere il Derby, come la finale di Coppa Italia di calcio ad esempio, confidiamo quindi in una rapida risoluzione in favore della nostra città, così come richiesto e ribadito da tutti gli addetti ai lavori", ha concluso l'assessore. (Rer)