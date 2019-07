Torino: Politecnico tra le migliori università in Europa per eccellenza della formazione

- Ottimo risultato per il Politecnico di Torino nella classifica internazionale delle università Times Higher Education Europe Teaching Rankings giunta alla sua seconda edizione, pubblicata oggi da Times Higher Education World University Ranking (THE). L’Ateneo si conferma tra le migliori Università in Europa per eccellenza della formazione, collocandosi nella posizione tra 101 e 125. Il Ranking entra nel merito della formazione universitaria analizzando le risorse disponibili per la formazione, l’impegno dell’Ateneo e la sua capacità di generare effetti positivi per gli studenti, l’inclusività dell’ambiente di insegnamento e apprendimento. Gli aspetti di eccellenza riguardano l’impegno per gli studenti, parametro nel quale nel 2019 l’Ateneo occupa la 22°posizione in Europa, e la capacità di generare effetti positivi per gli studenti, dove il Politecnico si colloca in 48°posizione. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato in questo Ranking che analizza l’efficacia dell’Ateneo nell’ambito della formazione”, sottolinea il Rettore, Guido Saracco, che continua: “Particolarmente positiva la valutazione da parte degli studenti del livello di impegno dell’Ateneo nei loro confronti”. (Rpi)