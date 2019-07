Expo: legale Sala, non me lo aspettavo, è sentenza ingiusta

- La condanna di Giuseppe Sala “non me l'aspettavo, credo in una giustizia equa e corrispondente ai fatti che deve giudicare. Non ho bisogno di leggere la motivazione per dire che quella di oggi è una sentenza ingiusta. È finito il primo tempo, la partita e lunga questa ingiustizia verrà cancellata”. Così l’avvocato Salvatore Scuto ha commentato la decisione del Tribunale di Milano che ha ritenuto l’ex commissario unico e ad di Expo colpevole di falso per la retrodatazione di due verbali sulla sostituzione di due componenti della commissione giudicatrice della gara per l'appalto della Piastra dei servizi dell’Esposizione universale del 2015. Nel ripercorre l’iter dell’inchiesta il legale di Sala ha ricordato come “la guardia di finanza riteneva questa imputazione non fosse penalmente rilevante. L'inchiesta - ha aggiunto - fu avocata nel dicembre del 2016 dalla procura generale che ha tentato di contestare a Sala reati molto più gravi come la turbativa d'asta e l’abuso d’ufficio ma non ci è riuscita” perché “il vaglio giurisdizionale le ha dato torto”. Per Scuto “qui c’è una grande assunzione di responsabilità del sistema, un sistema giustizia che arriva a dare una sentenza di condanna in prossimità alla scadenza di un periodo così lungo che riguarda la gestione di un grande evento che ha dato lustro e ricchezza a questa città. Credo proprio - ha concluso l’avvocato - che questa intenzione punitiva del tribunale sia fuori dalla storia oltre che a essere un’ingiustizia”.(Rem)