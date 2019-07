Rifiuti Roma: Raggi firma ordinanza per trasbordo a Saxa Rubra, 300 t/g per massimo 6 mesi

- Con ordinanza n.127 del 4 luglio la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha ordinato di individuare nell’area di Saxa Rubra in via Maurizio Barendson/via Silvio Gigli il sito atto al trasbordo dei rifiuti indifferenziati. Come già spiegato nei giorni scorsi il quantitativo giornaliero di rifiuti, che saranno sottoposti a trasbordo, non dovrà superare 300 t/g e le operazioni avverranno senza deposito in terra di rifiuti. L’area sarà delimitata e presidiata e saranno previste operazioni di pulizia giornaliera a fine servizio. Ama avrà l’obbligo di allestire il sito e attenersi alle indicazioni prescritte dal Campidoglio. Infine il trasbordo sarà limitato, per un periodo non superiore ai 180 giorni, al tempo necessario all’individuazione di soluzioni alternative e idonee(xcol4)