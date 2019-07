Forza Italia: Gelmini, bombardare quartier generale? Non comprendo toni Toti

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a "L'aria che tira" su La7, rispondendo a una domanda sulle parole del presidente della Regione Liguria e coordinatore di Forza Italia Giovanni Toti, ha detto: quelli di Toti "sono toni che non mi appartengono e non li comprendo. La rappresentazione di un Toti che vuole il rinnovamento a fronte di dirigenti locali e nazionali contrari a quest'ultimo è una fake news". Il governatore della Liguria aveva affermato: "Forza Italia deve cambiare se stessa, fare una rivoluzione culturale, 'bombardare il quartier generale'". Gelmini ha poi proseguito: "Sì, c'è bisogno di un profondo rinnovamento ma nulla da bombardare, semmai c'è da convincere gli elettori a guardare a Forza Italia come il movimento del ceto medio impoverito dalla crisi, ovvero come il partito che vuole dialogare con le imprese, i commercianti, gli artigiani. E comunque, è un po' strano che ci sia qualcuno che si candidi alla guida di un partito, evocando scissioni. Martedì prossimo ci sarà il 'tavolo delle regole' e quello sarà il luogo per condividerle e non per imporle". (Rin)