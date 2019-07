Imprese: Eni e Coldiretti firmano memorandum di intesa per progetti congiunti in economia circolare

- Il presidente della Confederazione nazionale Coldiretti, Ettore Prandini, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, alla presenza del ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, hanno firmato oggi un memorendum di intesa che stabilisce importanti aree di collaborazione nell'ambito dell'economia circolare. Lo riferisce un comunicato stampa di Eni. In base all'accordo, Eni e Coldiretti valuteranno iniziative congiunte nei seguenti ambiti: la valorizzazione delle biomasse agricole per la produzione di biocarburanti avanzati per il comparto energetico o e bio-chemicals, e dei sottoprodotti di tali produzioni anche a fini zootecnici o di input per l'agricoltura, quali biofertilizzanti; la ricerca e promozione di colture per la produzione di cariche alternative per le green refinery, non in competizione con la catena alimentare; una gestione più sostenibile del fine vita dei prodotti, attraverso la minimizzazione della produzione di scarti e rifiuti nell'ambito della filiera alimentare, nel trasporto e nell'imballaggio; in generale, la promozione di un'agricoltura sostenibile che punti all'ottimizzazione dei consumi energetici, alla conservazione delle matrici ambientali e l'impiego sostenibile dell'acqua, anche attraverso l'uso di strumenti digitali e di tecnologie rinnovabili. (segue) (Com)