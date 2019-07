Imprese: Eni e Coldiretti firmano memorandum di intesa per progetti congiunti in economia circolare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha commentato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, "l'intesa con Eni è un passo strategico importante per la costruzione di un'economia sostenibile che, partendo dagli agricoltori, estende i suoi benefici a tutta la filiera, dall'industria fino ai consumatori, unendo ricerca, innovazione e rispetto dell'ambiente. L'accordo di Coldiretti con una realtà importante come Eni si inserisce perfettamente in un contesto italiano che può contare sull'agricoltura più green d'Europa con il primato della sicurezza alimentare a livello mondiale con caratteristiche fondamentali per passare da un sistema globale che produce rifiuti verso un nuovo modello economico circolare legato ai territori in grado di portare vantaggi a tutti: dagli agricoltori alle industrie fino ai consumatori in un'ottica di sostenibilità che darà sempre più il prisma di lettura del futuro delle società avanzate". (segue) (Com)