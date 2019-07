Colombia: uccisa leader sociale nel dipartimento di Cesar

- La leader sociale colombiana Tatiana Paola Posso Espitia è stata uccisa ieri in un attacco armato a El Copey, nel dipartimento di Cesar, al confine con il Venezuela. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Espectador” la donna, 35 anni, è stata raggiunta da due colpi di pistola, sparati da due uomini a bordo di una motocicletta. Nell’attacco è rimasto ferito anche Wilson Antonio Ortega Palomino, un taxista di 41 anni che si trovava sul posto per accompagnare la donna al suo posto di lavoro. L’omicidio è stato condannato dalla Rete nazionale per la democrazia e la pace, che ha ricordato Posso Espitia come una “leader impegnata nell’aiuto umanitario a persone vulnerabili e vittime del conflitto armato in Colombia”. (segue) (Mec)