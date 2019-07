Colombia: uccisa leader sociale nel dipartimento di Cesar (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi, denunciava l'Onu in un rapporto presentato a Bogotà, sono stati registrati in 24 dei 32 dipartimenti del paese, in particolare a Antioquia, Cauca e Norte de Santander, i cui si è consumato il 37 per cento dei casi del 2018. “Il 93 per cento degli omicidi nel 2018 si è verificato in contesti regionali che registrano una presenza dello Stato debole e sono anche il risultato dei ritardi nell’attuazione degli accordi di pace”, ha detto il rappresentante in Colombia dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani, Alberto Brunori. I presunti autori degli omicidi, si legge ancora nell’informativa, sono per la maggior parte ex membri di bande armate smobilitate (40 per cento). (Mec)