Universiade: rugby, azzurri sconfitti all’esordio dal Giappone

- Circa 200 spettatori hanno assistito al debutto degli azzurri del rugby alla 30esima Summer Universiade di Napoli che si è tenuto al Villaggio del rugby nell’ex Base Nato. La nazionale italiana non è tuttavia riuscita a tenere il ritmo di gioco della nazionale giapponese, perdendo per 17-0. "È stato un esordio duro, il Giappone è una buona squadra, non avremmo voluto cominciare con una sconfitta – ha spiegato il commissario tecnico della nazionale italiana, Andy Vilk - pensiamo alla Francia che affronteremo nel pomeriggio, dobbiamo avere più possesso della palla, ma voglio dire che l'atmosfera intorno all'Universiade, tutti questi bambini sulle tribune ci danno gioia, è un modo di fare pubblicità al rugby, questo seguito va sfruttato per creare una base importante tra i giovani". L'Italrugby tornerà in campo nel pomeriggio contro la Francia, alle 18.20, preceduto dalla nazionale italiana femminile, che inizierà il suo percorso alle 17.36 contro il Canada. È la seconda volta che il Rugby sevens entra a far parte delle Universiadi estive, segno della crescita di una disciplina che ha esordito anche ai Giochi Olimpici di Rio 2016. (Ren)