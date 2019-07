Rifiuti Roma: Grassi (RsR), romani stufi dell'irresponsabile scaricabarile

- "Lo squallido teatrino messo in scena in queste ore tra la Raggi e Zingaretti conferma ancora una volta quanto Roma Sceglie Roma va dicendo, ovvero che serve un progetto nuovo, una nuova classe dirigente che parli ai cittadini raccontando la verità e non le menzogne che hanno portato la città in questo stato di degrado". Lo afferma in una nota Raimondo Grassi, presidente di Roma Sceglie Roma. "Lo scempio dei rifiuti è frutto delle bugie e dell'irresponsabilità di chi in questi anni ha telecomandato le emergenze cittadine per squallidi giochi di potere, creando danni economici e di immagine che si ripercuotono su tutta la Nazione - spiega Grassi - Invece di fingere di bisticciare questi signori dovrebbero dire ai romani perché la Capitale non riesce a fare ció che in altre metropoli avviene, ovvero utilizzare i rifiuti trasformandoli in risorse da distribuire nei territori. Oggi i rifiuti si possono riciclare in tempo reale e anche in una città come Roma si possono avere dei termovalorizzatori di ultima generazione, impianti di riciclaggio e separazione di tutti i rifiuti. Roma si trova in grandissime difficoltà economiche e se mette a sistema le discariche e gli impianti già esistenti anche a Malagrotta può trarre ingenti risorse, basta avere la volontà politica di farlo e dire la verità ai romani", conclude il presidente di Roma Sceglie Roma. (Com)