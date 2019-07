Turchia-Grecia: da Ankara telex di navigazione per esercitazioni militari a sud di Castelrosso

- La Turchia ha emesso un telex di navigazione per esercitazioni miliari da condurre domenica 7 luglio in vasta area a sud dell'isola greca di Castelrosso, all'interno della piattaforma continentale della Grecia. Lo riferisce il quotidiano di Atene “Kathimerini”, secondo cui durante le manovre saranno utilizzate munizioni. La mossa arriva sulla scia delle dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo cui Ankara prenderà "i provvedimenti necessari" per impedire a Cipro di condurre attività esplorativa nella sua Zona economica esclusiva e le minacce del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, che qualsiasi tentativo di fermare la Turchia dall'eseguire i suoi piani di perforare l'area avrebbe incontrato una risposta aggressiva. "Per noi, questo tipo di minacce da parte dell'amministrazione greco-cipriota sono prive di significato", ha detto Cavusoglu alla televisione di Stato. "Sanno che non possono fare un passo contro di noi e se osano farlo riceveranno la loro risposta come in passato", ha aggiunto. (segue) (Gra)