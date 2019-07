Turchia-Grecia: da Ankara telex di navigazione per esercitazioni militari a sud di Castelrosso (3)

- Il ministro della Difesa di Atene ha sottolineato gli sforzi della Grecia per ottenere una normalizzazione delle relazioni. "In questo senso, abbiamo recentemente avuto incontri tra le delegazioni tecniche dei due paesi. Hanno deciso le azioni da intraprendere nel quadro delle misure di rafforzamento della fiducia, il cui sviluppo ho discusso con la mia controparte turca la scorsa settimana a Bruxelles", ha continuato Apostolakis. "Sono convinto che questo canale di comunicazione debba rimanere aperto. Vogliamo ridurre le tensioni poiché un accumulo di tensioni può portare a un'escalation", ha aggiunto. "In ogni caso, cerchiamo la pace e la stabilità anche mentre difendiamo in modo deciso i nostri diritti sovrani. La volontà politica e il potere deterrente e il valore di battaglia delle Forze armate hanno reso chiaro questo messaggio in tutte le direzioni", ha concluso l’ex capo di Stato maggiore ellenico. (segue) (Gra)