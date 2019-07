Turchia-Grecia: da Ankara telex di navigazione per esercitazioni militari a sud di Castelrosso (6)

- Il ministro della Difesa greco Evangelos Apostolakis ha spiegato in precedenza la posizione contraria di Atene ai piani di perforazione turchi al largo della costa di Cipro, durante un incontro con la controparte turca Hulusi Akar a Bruxelles. I colloqui si sono svolti a margine della riunione informale tra i ministri della Difesa della Nato. "Ho espresso le nostre obiezioni alle loro attività nella Zona economica esclusiva dell'Egeo e di Cipro. Ho ribadito che vogliamo la pace e la sicurezza, ma non ci appoggiamo in alcun modo alla difesa dei nostri diritti sovrani", ha affermato il ministro una nota. "Vogliamo evitare la tensione. Inoltre, questo è lo scopo dei colloqui tra i nostri team tecnici in giro per le misure di rafforzamento della fiducia", ha aggiunto Apostolakis. L'incontro si è svolto nel contesto del Consiglio nazionale della Grecia per la politica estera, convocato per discutere sulle misure che l'Unione europea sta considerando di prendere contro la Turchia, qualora Ankara porti avanti i suoi piani nel Mediterraneo orientale. (segue) (Gra)