Turchia-Grecia: da Ankara telex di navigazione per esercitazioni militari a sud di Castelrosso (8)

- La Grecia ha respinto domenica 23 giugno, le accuse delle autorità turche secondo cui i leader religiosi musulmani saranno sotto il controllo di un nuovo corpo governativo appena istituito. In una nota il ministero degli Esteri greco riferisce che Atene ha emesso un decreto presidenziale che migliora il lavoro dei mufti che mantiene i poteri giudiziari e fornisce garanzie per le parti che si rivolgono a queste istituzioni religiose. "Ovviamente, qualsiasi riferimento alla formazione di una nuova entità statale è falso", si legge nella nota del ministero, in cui si specifica che "la Grecia non prende lezioni sull'attuazione del Trattato di Losanna, del diritto internazionale o delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) dalla Turchia". (segue) (Gra)