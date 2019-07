Expo: Sala, oggi si è processato il lavoro

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è apparso turbato e rammaricato dopo la sentenza di condanna a 6 mesi inflittagli dal Tribunale di Milano per la vicenda degli appalti della piastra Expo. “Una sentenza del genere dopo sette anni abbondanti, alla fine per un vizio di forma che non ha prodotto nessun effetto, credo che alla fine allontanerà tanta gente onesta e capace, tanta gente per bene, ad occuparsi di cosa pubblica. Questi sono i sentimenti che ho dentro, che ovviamente sono sentimenti negativi, ma che credo siano anche giustificati”, ha detto Sala. “La mia conclusione - ha aggiunto - è che oggi qui si sia processato il lavoro e io di lavoro ne ho fatto per la comunità veramente tanto”.(Rem)