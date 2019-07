Rifiuti Roma: Regione, Ama ha 48 ore per provvedere a pulizia vicino ospedali e scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ama ha 48 ore per provvedere all'immediata pulizia, raccolta dei rifiuti e disinfestazione in adiacenza dei siti sensibili di Roma, ovvero strutture sanitarie, socio assistenziali, per l'infanzia, mercati rionali ed esercizi commerciali del settore ristorazione. È quanto previsto dall'ordinanza regionale sui rifiuti, firmata oggi dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Con l'ordinanza, la Regione prevede obblighi per gli impianti e prescrizioni per Ama e Roma Capitale: "diamo disposizione a tutto il sistema impiantistico del Lazio di aumentare l'accoglimento dei rifiuti di Roma fino alla massima capacità autorizzata, ma allo stesso tempo imponiamo a Roma e all'ente gestore Ama una fortissima accelerazione su raccolta, pulizia e stazioni di trasferenza, che sono la causa del caos rifiuti che vediamo per le strade di Roma", ha detto il governatore Zingaretti, presentando l'ordinanza presso la sede della giunta regionale. "Si parte in tempi brevissimi e contingentati, considerati i rischi per l'igiene e per la salute. Ogni azione sarà costantemente monitorata", ha spiegato Zingaretti.(xcol2)