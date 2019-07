Roma: controlli Ps antidroga, 11 arresti e sequestri di stupefacenti e 3mila euro in contanti

- Settimana calda sul territorio romano per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti: ieri sera, in via dell'Archeologia, al Casilino, gli agenti in borghese del commissariato hanno arrestato 6 persone, tra cui un minorenne. Ad attirare l'attenzione degli investigatori i movimenti sospetti di questi che, a turno, e con compiti ben precisi, scambiavano dosi di stupefacente con cessione di denaro da parte degli acquirenti. I sei, M.E. di 20 anni, B.A., di 50 anni, A.R. di 28 anni, S.M. di 43 anni, F.C. di 44 anni e un minore di quasi 17 anni, tutti romani e, tranne il primo, tutti con precedenti di Polizia. Sono stati sequestrati cocaina, hashish ed eroina per circa 38 grammi e 1.845 euro in contanti. Nel corso di un servizio di polizia giudiziaria invece, gli agenti del commissariato Prenestino hanno notato un'auto con due uomini a bordo che all'improvviso ha iniziato a compiere manovre repentine di cambio di corsia a velocità elevata. L'auto è stata fermata per un controllo. I due occupanti, N.S.F., di 37 anni e T.R., di 52 anni, entrambi iraniani con precedenti di Polizia, si sono mostrati da subito agitati. Uno dei due ha riferito ai poliziotti di avere della droga nello zainetto. Durante la perquisizione sono state sequestrate 2 scatole di sciroppo contenenti due sacchetti in cellophane in cui erano nascosti dei cristalli trasparenti, risultati essere anfetamine del tipo "shaboo", per circa 100 grammi. Ulteriori 38 grammi della medesima sostanza sono stati rinvenuti all'interno di un borsello. Sequestrati anche 170 grammi di hashish del tipo "Charas" e alcuni grammi di eroina. Entrambi arrestati, i due stranieri, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. (segue) (Rer)