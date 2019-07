Ue: Juncker su nomina von der Leyen, processo "non pienamente trasparente"

- Il processo di nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea non è stato pienamente trasparente. Lo ha affermato l’attuale presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, nel corso di una conferenza stampa con il premier finlandese Antti Rinne. “Il processo che ha portato alla mia nomina nel 2014 – ha rilevato Juncker – è stato molto trasparente, perché avevamo i candidati nominati, ognuno sapeva cosa sarebbe accaduto se uno o l’altro partito avesse guadagnato più seggi nel Parlamento europeo”. L’attuale presidente ha poi lamentato che “sfortunatamente” non abbia preso piede il sistema degli Spitzenkandidat. “Ho sempre pensato che sarei passato alla storia, ma non in questo modo: sono una persona davvero unica, il primo e ultimo Spitzenkandidat”, ha aggiunto Juncker. Durante il briefing di mezzogiorno, la portavoce della Commissione Ue Natasha Bertaud, rispondendo a una domanda su queste affermazioni di Juncker, non ha aggiunto "nulla a quanto il presidente ha detto sul processo". Bertaud ha poi ricordato come ieri Juncker, durante il suo incontro con la candidata alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, le abbia espresso il suo sostegno. (Beb)