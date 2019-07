Expo: Sala, sono persona resistente, attingerò a mie risorse per andare avanti

- Nonostante il rammarico per la sentenza di condanna a 6 mesi inflittagli dal Tribunale di Milano in merito alla vicenda degli appalti per la piastra Expo, il sindaco parlando con i giornalisti ha detto: "Mi vien da pensare che io alla fine sono una persona resistente e l'ho dimostrato in tanti momenti delicati della mia vita. Attingerò alle mie risorse per essere un'altra volta resistente e per riuscire ad andare avanti".(Rem)