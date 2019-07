I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Iraq: arrestati quattro combattenti dello Stato islamico a ovest di Mosul - La autorità irachene hanno annunciato l'arresto di quattro membri dello Stato islamico (Is) a ovest di Mosul, nella provincia di Ninive. Lo ha annunciato il portavoce del ministero dell'Interno, generale Saad Maan. "Il dodicesimo reggimento per le emergenze della polizia, sulla base dei mandati del giudice, ha arrestato quattro membri dello Stato islamico", ha affermato. Uno degli arrestati, ha proseguito il portavoce, si occupava degli affari per la sicurezza dell'organizzazione terroristica, dal 2014 al 2017, anni in cui Mosul è stata la roccaforte dell'Is in Iraq. Gli altri tre gestivano l'ufficio dei combattenti all'interno dell'Is. Gli arresti sono avvenuti nell'ambito di un'operazione preventiva a Mosul. (segue) (Res)