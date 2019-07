I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Iran: Regno Unito rilasci immediatamente petroliera bloccata a Gibilterra - L’Iran ha chiesto al Regno Unito “l’immediato rilascio” della petroliera Grace 1 da parte delle autorità di Gibilterra, accusate da Teheran di agire su ordine degli Stati Uniti. Secondo un alto funzionario del ministero degli Esteri iraniano, “la mossa del Regno Unito è inaccettabile”. Ieri, 4 giugno, il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l’ambasciatore del Regno Unito a Teheran Robert Macaire a seguito del sequestro della petroliera Grace 1 da parte delle autorità di Gibilterra. Queste ultime hanno bloccato la petroliera Grace 1, sospettata di aver violato le sanzioni dell’Unione europea trasportando un carico di petrolio iraniano in Siria. In una dichiarazione le autorità del territorio d'Oltremare del Regno Unito hanno riferito che le forze di sicurezza locali coadiuvate dalla Marina reale britannica sono salite a bordo della nave battente bandiera panamense questa mattina. Dalle prime indiscrezioni, la nave era diretta alla raffineria di Baniyas nel governatorato di Tartus in Siria. (segue) (Res)